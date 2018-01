Donald Trump classifica alegação de que ordenou demissão de conselheiro como notícia falsa

O presidente dos EUA, Donald Trump, classificou nesta sexta-feira (26) como "notícia falsa" uma matéria do New York Times afirmando que ele ordenou a demissão do conselheiro especial Robert Mueller - que investiga a suposta interferência da Rússia na eleição americana - em junho.

Segundo o NYT, que publicou a matéria ontem, Trump teria recuado depois que o advogado da Casa Branca, Don McGahn, ameaçou renunciar ao cargo em vez de cumprir a ordem.

O NYT também detalhou que Trump exigiu a demissão de Mueller poucas semanas depois de o conselheiro especial ter sido nomeado pelo vice-procurador-geral Rod Rosenstein.

Trump refutou a matéria, sem citar a alegação específica, ao chegar hoje ao local do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. "Notícia falsa, pessoal. Notícia falsa. Típicas matérias falsas do New York Times", disse o presidente a repórteres.

A matéria do NYT cita quatro fontes com conhecimento da suposta ordem de Trump. Na ocasião, McGahn teria se recusado a entregar o pedido de demissão ao Departamento de Justiça.