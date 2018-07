Mundo Dominic Raab é nomeado ministro do "Brexit", no lugar de David Davis Raab tem uma visão mais alinhada com a primeira-ministra

A primeira-ministra, Theresa May, nomeou nesta segunda-feira (9) Dominic Raab para assumir o cargo de ministro responsável pelo "Brexit", como é conhecido o processo de negociação para a retirada do país da União Europeia. Raab, que é ex-ministro da Habitação, irá substituir David Davis, que ontem à noite renunciou ao posto depois que May, no fim da semana passad...