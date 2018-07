Mundo Dois novos casos de envenenamento agravam crise entre Reino Unido e Rússia Ministro do Interior disse que a substância usada agora foi a do mesmo tipo que o ex-espião russo que já trabalhou como agente duplo Sergei Skripal e sua filha foram expostos em março

O que nesta quarta-feira, 4 era apenas uma suspeita, ganha agora contornos de acusações mais sérias. O ministro do Interior britânico, Sajid Javid, pediu à Rússia que explique o envenenamento por Novichok, depois que mais duas pessoas foram expostas ao agente neurotóxico. Javid disse que a substância usada agora foi a do mesmo tipo que o ex-espião russo que já trabalhou c...