Dois homens morrem em protestos na Nicarágua

Pelo menos duas pessoas morreram, uma delas um cidadão norte-americano, em conseqüência dos protestos que se acirram na Nicarágua. Há mais de um mês e meio, o país vive em clima de manifestações contra o governo do presidente Daniel Ortega. Os manifestantes protestam contra a reforma da Previdência e a violência das forças policiais. As mortes no sábado (2) foram ...