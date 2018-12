Mundo Dois aviões de guerra americanos colidem e caem no mar no Japão Dois tripulantes foram encontrados - um deles em condição estável, mas as condições do segundo homem não foram informadas

Dois aviões de guerra dos Estados Unidos caíram perto da costa sudoeste do Japão na madrugada desta quinta-feira, 6, após colidirem no ar. Dois tripulantes foram encontrados - um deles em condição estável, mas as condições do segundo homem não foram informadas. Outros cinco tripulantes estão desaparecidos. A Marinha americana informou, em nota, que um caça F/A-18...