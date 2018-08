Mundo Documentarista brasileira deve ser deportada da Nicarágua a qualquer momento Emilia Mello foi presa no momento em que se preparava para filmar um protesto contra o governo Ortega

Alvo de críticas internacionais por denúncias de repressão e violência, o governo da Nicarágua do presidente Daniel Ortega deteve a documentarista brasileira Emilia Mello. A expectativa é que ela seja expulsa do país a qualquer momento, segundo Paulo Abrão, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), na sua conta no Twitter. Emilia Mello foi pr...