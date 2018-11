Mundo Diocese dos EUA entra com pedido de falência por processos de pedofilia Diocese na ilha de Guam enfrenta 180 pedidos de ressarcimento

A diocese de Agana, na ilha de Guam, localizada no Oceano Pacífico e território dos Estados Unidos, entrará com um pedido de falência devido aos 180 processos por ressarcimento de vítimas de abusos sexuais, anunciou o advogado Leander James, em uma coletiva de imprensa. De acordo com James, este é o único percurso realista" para resolver a situação, já que a igre...