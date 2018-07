Mundo Diminuição do oxigênio preocupa equipes de resgate Com níveis em queda na caverna em que 12 meninos estão presos e morte de mergulhador, autoridades dizem que “linha de ar” está sendo colocada

Autoridades que supervisionam as tentativas de resgate de 12 crianças e seu treinador de uma caverna, no norte da Tailândia, disseram que têm tempo limitado para retirar o grupo do local, já que correm contra as previsões de chuva nos próximos dias e a diminuição do oxigênio no subsolo. A operação de socorro massiva dentro e ao redor do complexo de cavernas Tham...