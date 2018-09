Mundo Dez milhões de norte-americanos estão ameaçados pelo furacão Florence O Florence foi rebaixado para a categoria 3, ainda perigosa, sobretudo pelo alto risco de inundações

Com a aproximação do furacão Florence do continente norte-americano, mais estados assinaram decretos de estado de emergência e colocaram a população em alerta. Estão em estado de emergência, as Carolinas do Sul e do Norte, Geórgia, Virginia e Maryland. Mais de 10 milhões de pessoas moram na região que poderá ser impactada, direta ou indiretamente, pela passagem do furacão. ...