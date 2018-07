Mundo Dez crianças brasileiras separadas dos pais ainda estão em abrigos nos EUA A Justiça americana deu até hoje para que a administração Donald Trump desfaça as separações, resultado da política de "tolerância zero" contra a imigração irregular

No dia em que se encerra o prazo para o governo americano reunir as milhares de crianças imigrantes separadas dos pais na fronteira do país com o México, há nesta quinta-feira, 26, dez crianças brasileiras nessas condições em abrigos dos Estados Unidos, segundo o Ministério das Relações Exteriores. A Justiça americana deu até hoje para que a administração Donald...