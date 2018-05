Mundo 'Deus o fez gay e o ama assim' diz papa para homem abusado por padre pedófilo Em declaração, Pontífice sugere não acreditar que as pessoas escolham ser homossexuais

O chileno Juan Carlos Cruz, abusado sexualmente por um padre pedófilo, contou que falou em particular com o Papa Francisco, que lhe disse ""Juan Carlos, que você é gay não importa. Deus te fez assim e te ama assim, e eu não me importo. O Papa te ama assim. Você precisa estar feliz com quem você é". A informação foi divulgada pelo jornal espanhol El País. Este é cons...