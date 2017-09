‘Deus mandou’: mãe é presa após esfaquear criança de 8 dias no rosto

Uma mãe está enfrentando múltiplas acusações depois que ela apunhalou seu bebê de uma semana de idade na última sexta-feira (8). O crime ocorreu em Swissvale, nos Estados Unidos, e as informações são da emissora CBS.

Tanishia Fielder, de 32 anos, está na prisão desde sábado, acusada de esfaquear o filho de 8 dias no rosto. O bebê está sendo tratado em um hospital e sua condição é desconhecida.

Fielder admitiu o crime à polícia, contando que usou uma faca de cozinha. Nos relatórios é informado que o bebê foi ferido perto do olho direito. A mãe teria dito às autoridades: "Eu apunhalei o bebê. Esse é o bebê do diabo”. Ela ainda afirmou que Deus lhe disse que ela precisava matar o bebê, desmembrá-lo e jogá-lo no lixo.

O pai da criança disse à polícia que ele e Fielder entraram em uma discussão no início de sexta-feira, momento em que ela pegou a faca e atingiu a criança. O homem, então, saiu correndo com o bebê no colo e pediu para os vizinhos ligarem para o socorro.

A polícia continua a investigar o crime.