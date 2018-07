Mundo Desnuclearização pode fracassar após reunião com secretário dos EUA, diz Coreia do Norte O comunicado norte-coreano, divulgado pela agência oficial de notícias KCNA, informa que os Estados Unidos se opuseram ao espírito da cúpula

Após a visita de dois dias do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, à Coréia do Norte, Pyongyang disse neste sábado (6), por meio de um comunicado, que a decisão de abandonar seus programas nucleares pode fracassar. As declarações do governo norte-coreano contrapõem-se às informações repassadas por Pompeo. Após visitar o país, ele disse que as negociações p...