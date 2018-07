Mundo Desaparecidos há 9 dias, jovens e técnico de futebol são encontrados vivos em caverna na Tailândia Local tem 10 quilômetros de extensão e tem várias subdivisões; os 12 adolescentes têm entre 11 e 16 anos

Desaparecidos há nove dias, 12 adolescentes e um técnico de futebol foram encontrados com vida no interior de uma caverna, na Tailândia. O local tem 10 quilômetros de extensão e tem várias subdivisões. A região é sujeita a inundações. Os jovens e o técnico entraram na caverna no dia 23 de junho após um treino, e pouco depois começou um temporal que inundou o trec...