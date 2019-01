Mundo Desabamento em mina mata ao menos 30 pessoas no Afeganistão Balanço pode se agravar, já que há dezenas de feridos

Ao menos 30 pessoas morreram no desabamento de uma mina de ouro no distrito de Kohistan, no nordeste do Afeganistão, na manhã deste domingo (6). Segundo fontes oficiais, moradores da região haviam escavado um túnel profundo no leito de um rio para procurar o minério, mas acabaram atingidos por um desmoronamento provocado por uma inundação repentina. De acordo com ...