Mundo Desabamento em mina de carvão deixa 21 trabalhadores mortos na China Explosão em mina de carvão deixou 17 mineiros presos na China; equipes já começaram o resgate

Pelo menos 21 mineiros morreram no desabamento de uma mina de carvão em Lijiagou, na Província de Shaanxi, no centro da China, informou neste domingo, dia 13, a agência estatal Xinhua. O acidente ocorreu no sábado (12) quando uma parte da mina, onde trabalhavam 87 pessoas, ruiu por motivos que ainda estão sendo investigados. As equipes de emergência conseguiram resgatar 6...