Deputado anti-LGBT renuncia após flagra de sexo com homem em gabinete

O deputado estadual americano Wes Goodman, de 33 anos, construiu sua carreira política como um dos mais fortes opositores da causa LGBT. No entanto, ele acabou renunciando recentemente após ser flagrado fazendo sexo com um homem em seu gabinete. Ele alegou que decidiu por se demitir pela “conduta inapropriada”, sem dar mais detalhes. As informações são do Extra.

Em sua biografia, o político se descrevia como "cristão, americano, conservador, republicano" e ainda citava a mulher, Beth. Ele também defendia o "casamento natural", que ocorreria apenas entre um homem e uma mulher. Após pedir demissão, Goodman pediu, em nota, privacidade para começar o "próximo capítulo da vida".