Departamento de Justiça americano pede mais tempo para reunir famílias separadas

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos pediu hoje (6) mais tempo a um juiz federal para reunir famílias separadas na fronteira do país com o México, como resultado da política de imigração de tolerância zero da administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na semana passada, uma decisão judicial deu 30 dias de prazo para que o governo norte-americano d...