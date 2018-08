Mundo Denúncias de racismo e discriminação dobram em Portugal Dados são da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial

Em Portugal, em 2017, a quantidade de queixas e denúncias de discriminação aumentaram 50% em relação ao ano anterior. Entre as vítimas, 18 pessoas (10% do total) denunciaram preconceito em relação à nacionalidade brasileira. Os dados são do relatório anual 2017 elaborado pela Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR). O aumento do número de que...