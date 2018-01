Democratas decidiram brincar com políticas de paralisação, diz Trump

Algumas horas depois da paralisação do governo federal americano, o presidente Donald Trump expressou sua decepção por meio da sua conta oficial no Twitter, dizendo que os democratas "decidiram brincar com políticas de paralisação".



"Os democratas estão muito mais preocupados com os imigrantes ilegais do que com o nosso grande Exército ou com a segurança na nossa fronteira do sul. Eles podiam ter facilmente aceitado o acordo, mas decidiram brincar com políticas de paralisação. Precisamos de mais republicanos em 2018 para arrumar a bagunça!", escreveu Trump. "Este é o aniversário de um ano da minha presidência e os democratas queriam me dar um belo presente", ironizou.



Nesta madrugada, o Senado americano rejeitou a proposta de estender o financiamento à administração de Trump, que elevava o teto do endividamento até 16 de fevereiro. O projeto precisava de ao menos 60 votos para ser aprovado, mas o placar final foi de 50 votos a favor e 49 contra. A paralisação do governo federal dos Estados Unidos teve início à meia-noite (de Washington; 3h de Brasília).



As negociações para aprovar o projeto foram marcadas pela posição dos democratas de tentar garantir que um acordo sobre o DACA, programa federal que impede a deportação de imigrantes que entraram nos EUA ainda crianças e permaneceram no país de forma ilegal. (Flavia Alemi - flavia.alemi@estadao.com)