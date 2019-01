Mundo Democratas criticam muro na fronteira e pedem que Trump reabra governo Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, e Chuck Schumer, líder democrata no Senado, afirmaram que Trump está fabricando uma crise

Os democratas Nancy Pelosi - presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos - e Chuck Shumer - líder do partido no Senado - criticaram, em pronunciamento à nação nesta terça-feira, 8, a exigência do presidente do país, Donald Trump, da construção de um muro na fronteira com o México e pediram que a paralisação do governo tenha fim. "Pedimos a Trump que reabra o...