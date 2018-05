Mundo Cumprir metas contra aquecimento global evitaria 2,8 milhões de casos de dengue, diz estudo O Brasil, segundo os pesquisadores, seria um dos países mais beneficiados com a limitação da temperatura

Limitar o aquecimento global a 2°C poderia evitar 2,8 milhões de casos de dengue por ano até o fim do século na América Latina, de acordo com um novo estudo internacional feito com participação brasileira. Segundo a pesquisa, um limite de aquecimento de 1.5°C representaria uma redução 3,3 milhões de casos anuais até 2100 no continente, sendo 1,4 milhão só no Brasil. ...