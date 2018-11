Mundo Cultivo de coca no Peru avança na direção do Brasil Não há dados concretos que indiquem quanto da cocaína produzida no Peru anualmente é consumida no Brasil

A agência antidrogas do Peru (Devida) detectou uma mudança no perfil da produção de coca, com aumento da produção nas áreas fronteiriças com Brasil, Colômbia e Bolívia. "O Brasil está movendo o mapa da coca e do narcotráfico", disse o diretor da Devida, Rubén Vargas, ao apresentar os dados em Lima para jornalistas na terça-feira, dia 27. "Fica claro para nós que há ...