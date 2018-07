Mundo Cuba deve ter premiê e mais direitos à propriedade privada Antes porém, há uma consulta popular a ser realizada e também um anteprojeto de reforma da Constituição para ser aprovado para que as medidas sejam tomadas

A ilha socialista de Cuba deve ter um primeiro-ministro e o reconhecimento da propriedade privada ampliado, caso o anteprojeto de reforma da Constituição seja aprovado pelo legislativo e pelos cidadãos em consulta popular. Parte do texto que propõe a modificação da carta magna do país foi publicado na edição de sábado do jornal oficialista Granma. O documento completo se...