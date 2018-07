Mundo Cuba aprova nova Constituição e fará consulta popular entre agosto e novembro Após dois dias de sessões, os deputados aprovaram neste domingo o anteprojeto da Carta Magna que procura reformar a que está em vigor desde 1976

O texto que renova a Constituição cubana entrará em consulta popular a partir de agosto, antes de retornar ao Parlamento no fim do ano. Após dois dias de sessões, os deputados aprovaram neste domingo o anteprojeto da Carta Magna que procura reformar a que está em vigor desde 1976. Os mais de 600 deputados da Assembleia Nacional do Poder Popular decidiram que a Constituição p...