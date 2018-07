Mundo Crianças presas em caverna já aprenderam a mergulhar, diz autoridade tailandesa No entanto, segundo o Guardian, o resgate não deve começar ainda nesta sexta-feira, mesmo que a chuva comece

Em coletiva nesta sexta-feira, 6, o governador da Província de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, no norte da Tailândia, declarou que os 12 meninos presos na caverna Tham Luang já aprenderam a mergulhar. A informação foi divulgada pelo jornal britânico The Guardian. Questionado pelos repórteres se a retirada do grupo vai começar hoje, ele afirmou que, caso os riscos s...