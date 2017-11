Criança causa prejuízo de R$ 4 mil após destruir bancada de maquiagem da Sephora

Uma criança americana causou um prejuízo de cerca de R$ 4 mil a uma loja de maquiagem da marca Sephora após destruir uma bancada de sombras. As fotos do incidente foram publicadas por uma maquiadora no Facebook.

Segundo Brittney Nelson, ela chegou à loja minutos depois do incidente e se deparou com uma mãe apressada levando seu filho pelas mãos. Ela, então, entendeu o que havia acontecido assim que olhou para a bancada de maquiagem.

“A cena parecia 100x pior na vida real e não trabalho para a Sephora. Mãe e criança estavam indo embora apressadas. As pequenas pegadas coloridas perto da cena tornaram fácil concluir que aquilo foi obra de uma criança”, contou.

A maquiadora também explicou que há uma grande chance de a criança ter achado que as sombras expostas na bancada eram tintas de pintura a dedo. “Tenho certeza que ela pensou que eram tintas para pintura a dedo e não tinha ideia do que estava aprontando. O resultado foi uma quantidade imensa de produto destruído e uma equipe de funcionários irritada”, concluiu.