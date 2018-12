Mundo Corpo do ex-presidente George Bush será sepultado no Texas Amanhã (5), haverá uma cerimônia privada, em Houston, na Igreja Episcopal de St. Martin, local que ele e sua mulher, que morreu em abril, frequentavam assiduamente

O corpo do ex-presidente dos Estados Unidos, George H. W. Bush (1989-1993), 94 anos, será enterrado ao lado do "amor da sua vida", como ele definia sua mulher Barbara Bush, na área da Biblioteca Bush, situada na cidade de College Station, a 160 quilômetros de Houston, no Texas (Estados Unidos). Amanhã (5), haverá uma cerimônia privada, em Houston, na Igr...