Coreia do Sul ameaça bloquear acordo de livre comércio, se EUA impuser tarifas

A Coreia do Sul ameaçou bloquear um acordo revisado de livre comércio com os EUA, a menos que seus carros ganhem uma isenção das tarifas americanas propostas, colocando em risco o único acordo de livre comércio que a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, renegociou com sucesso. A tensão econômica renovada entre os dois aliados militares ocorre quatro mese...