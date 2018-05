Mundo Coreia do Norte suspende reunião com Coreia do Sul e ameaça encontro com Trump Reunião seria um momento crucial no esforço diplomático global para resolver o impasse nuclear com o Norte

A Coreia do Norte decidiu cancelar a reunião marcada para esta quarta-feira, 16, com a Coreia do Sul e ameaçou suspender também a cúpula com os Estados Unidos, marcada para o próximo mês, devido aos exercícios militares entre Seul e os EUA, informou a agência sul-coreana Yonhap nesta terça-feira, 15. A reunião entre Norte e Sul ocorreria no vilarejo fronteiriço de Panmunjo...