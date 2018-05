Mundo Coreia do Norte promete cerimônia para desmontar local de testes nucleares Evento deve ocorrer no fim deste mês

A Coreia do Norte informou que vai realizar uma "cerimônia" para o desmantelamento de seu local de testes nucleares entre os dias 23 e 25 de maio, no que seria um evento simbólico prévio ao encontro do líder norte-coreano Kim Jong Un com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no próximo mês. O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte declarou ne...