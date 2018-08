Mundo Coreia do Norte não abandonou programa nuclear, diz ONU Um resumo do documento que foi enviado ao Conselho de Segurança na sexta-feira e obtido pela Associated Press mostra que a Coreia do Norte também está violando as sanções ao transferir carvão no mar

A Coreia do Norte não abandonou seu programa nuclear e está violando as sanções da Organização das Nações Unidas (ONU) ao "aumentar a transferência ilícita feita de navio para navio de produtos derivados de petróleo", segundo relatório da própria ONU. Um resumo do documento que foi enviado ao Conselho de Segurança na sexta-feira e obtido pela Associated Press mostr...