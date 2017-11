Coreia do Norte lança novo míssil balístico e deixa Japão e EUA em alerta

O exército dos Estados Unidos confirmou que foi registrado, na noite desta terça-feira (28), o disparo de um míssil balístico pela Coreia do Norte. As informações são do Daily Mail.

Ainda não está claro o quão longe o dispositivo foi ou se ele voou sobre o Japão como outros mísseis já fizeram no decorrer deste ano. O artefato foi lançado a partir de Pyongsong segundo um comunicado emitido pelos chefes de gabinete dos militares da Coreia do Sul.

Oficiais em Seul também disseram que uma grande quantidade de conversas de rádio foi captada, o que deixou Tóquio e Washington em estado de alerta. Um oficial japonês informou à agência de notícias Kyodo que um novo teste da Coreia do Norte poderia ocorrer "nos próximos dias".

Cho Myoung-gyon, ministro da Unificação da Coreia do Sul, confirmou a atividade em um evento em Seul hoje e advertiu que Kim Jong Un pode completar seu programa nuclear muito mais cedo do que se pensava anteriormente.