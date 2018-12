Mundo Coreia do Norte diz que nunca vai desistir de armas nucleares unilateralmente Comunicado ocorre em meio ao impasse nas negociações entre Washington e Pyongyang sobre a desnuclearização do país

A Coreia do Norte informou, nesta quinta-feira, 20, que nunca vai abrir mão de suas armas nucleares, a não ser que os Estados Unidos removam primeiro sua ameaça nuclear. O comunicado da Agência Central de Notícias coreana ocorre em meio ao impasse nas negociações entre Washington e Pyongyang sobre a desnuclearização do país. As declarações podem levantar mais dúvida...