Coreia do Norte diz que não vai ceder a 'ameaças' dos EUA

A Coreia do Norte afirmou neste sábado que não vai abandonar o projeto de construção de armas nucleares enquanto os Estados Unidos e seus aliados continuarem com as "ameaças e exercícios bélicos" contra seu território.



De acordo com a KCNA, agência oficial de notícias da Coreia do Norte, Pyongyang tomou em 2017 uma série de medidas para "impulsionar a capacidade de autodefesa com força nuclear".



A agência norte-coreana acusou também o presidente americano, Donald Trump, de empregar políticas hostis sem precedentes contra o país. Fonte: Associated Press.