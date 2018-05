Mundo Coreia do Norte cumpre e detona local onde testes nucleares eram realizados Decisão do Norte de fechar o local tem sido vista como um gesto bem-vindo de Kim

A Coreia do Norte realizou nesta quinta-feira (24) a demolição de seu local de testes nucleares na presença de jornalistas estrangeiros. As explosões ocorreram em três túneis nas montanhas ao norte do país, uma região pouco povoada, e em alguns edifícios ao redor, bem como postos de observação e quartéis. O fechamento foi anunciado anteriormente pelo líder da Coreia ...