Coreia do Norte confirma teste com míssil que chegaria aos EUA

O governo da Coreia do Norte confirmou nesta quarta-feira (29) que realizou um teste de um novo míssil intercontinental, o Hwasong-15. De acordo com Pyongyang, o armamento tem capacidade de atingir o território dos EUA. Na TV estatal, o governo de Kim Jong-un declarou que o míssil tem “vantagens muito maiores em suas especificações táticas e tecnológicas” do que o Hwason...