Mundo Coreia do Norte adverte EUA que sanções podem impedir desnuclearização Os Estados Unidos impuseram novas sanções a quatro pessoas do alto escalão, como Kim Jong-un e Choe Ryong Hae. Todos tiveram os ativos congelados no país norte-americano

As autoridades da Coreia do Norte advertiram que as sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos ao país pode levar ao “bloqueio das negociações para a desnuclearização da Península Coreana”. A informação foi divulgada pela mídia estatal no domingo e atribuída ao Instituto de Estudos Americanos, vinculado ao Ministério das Relações Exteriores. Os Estados Uni...