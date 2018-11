Mundo Continuaremos a trabalhar por Brexit ordenado com Reino Unido, diz Merkel De acordo com a chanceler, uma "desordenada" do país do bloco seria a pior alternativa possível, tanto para a economia quanto para a relação entre as partes envolvidas

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, garantiu em discurso nesta quinta-feira (22) que seu governo continuará a trabalhar por "uma retirada ordenada do Reino Unido da União Europeia". De acordo com ela, uma saída "desordenada" do país do bloco seria a pior alternativa possível, tanto para a economia das partes envolvidas quanto para "a situação mental de nossa relação f...