Mundo Conservador Mario Abdo Benitez é confirmado presidente do Paraguai Diferença entre o primeiro e o segundo colocado foi de pouco mais de 95 mil votos

A Justiça Eleitoral do Paraguai (Tribunal Superior de Justiça Eleitoral) confirmou que o conservador Mario Abdo Benítez, 46 anos, é o novo presidente eleito do país. Do Partido Colorado, ele é aliado do atual presidente Horacio Cartes, eleito recentemente para o Senado. Benítez será proclamado vitorioso na sexta-feira (25). Em 15 de agosto será a cerimônia de pos...