Mundo Conservador e ex-guerrilheiro disputam em junho 2º turno na Colômbia Mais da metade dos eleitores colombianos foram às urnas nesse domingo – foi a maior participação em quase duas décadas

Os 36 milhões de eleitores colombianos voltarão às urnas no dia 17 de junho para escolher o próximo presidente entre dois candidatos: um de direita e outro de esquerda, com propostas politicas e econômicas diferentes. O advogado conservador Iván Duque venceu o primeiro turno nesse domingo (27) com 39% dos votos. O ex-guerrilheiro Gustavo Petro ficou em segundo lugar, c...