Conheça mais sobre a família Turpin, que manteve 13 filhos em cativeiro

Até segunda-feira (15), a família Turpin aparentava, pelo menos através das redes sociais dos pais David Allen, de 57 anos, e Louise Anna Turpin, de 49 anos, ser uma "família feliz", que vivia em uma casa confortável da via Muir Woods, em Perris, a cerca de 95 quilômetros de Los Angeles, na Califórnia (EUA).

Porém, o que a polícia encontrou na residência foi bem diferente. Pais que mantinham seus 13 filhos em cativeiro. O que só foi descoberto porque uma das filhas, de 17 anos, conseguiu fugir no domingo (14), e acionou a polícia por um celular que encontrou dentro de casa. No local, a polícia encontrou as vítimas, de dois a 29 anos, "em um ambiente sombrio e com mau cheiro", segundo as autoridades, e amarrados com correntes e cadeados. "As vítimas aparentavam estar desnutridas e muito sujas", contou a polícia.

"Família feliz"

Nas redes sociais dos pais, a família aparecia sempre sorridente, em muitas vezes os filhos usando o mesmo tipo de roupa e visitando alguns locais turísticos como Las Vegas e Disney.

Os vizinhos explicaram que os filhos do casal não eram vistos com frequência. "Olhando em retrospecto, jamais imaginaríamos algo assim, mas havia sinais de alerta. Não há como você nunca ver ou ouvir nove crianças", disse uma das vizinhas, Kimberly Milligan.

Já Andrew Santillan, falou para a rede CBS que nem sabia que havia crianças e adolescentes na casa. A moradora do bairro, Nicole Gooding, informou à Reuters que em três anos, viu a família pela primeira vez dois meses atrás, quando mãe e filhos estavam limpando o jardim.

Educação

Os avós das crianças, James e Betty Turpin, explicaram que eles eram "educados em casa", tinham uma "educação escolar muito rigorosa em casa", e que precisavam memorizar longas passagens da Bíblia.

No site do Departamento de Educação da Califórnia, David aparece como diretor de uma instituição de ensino particular, a Sandcastle Day School, que foi aberta em março de 2011 e contava com seis estudantes matriculados em diferentes séries.

Lembrando que na Califórnia, as escolas privadas operam fora da jurisdição do Departamento de Educação e o Estado não tem autoridade para monitorá-las ou avaliá-las. Os professores também não precisam ter uma qualificação validada pelo Estado para atuar nelas.

Para os avós, os netos estavam muito magros, porém felizes. A última vez que eles se encontraram foi a cerca de quatro ou cinco anos, mas falavam por telefone com mais frequência.

Os avós disseram ainda que os parentes eram vistos como uma "boa família cristã", e que "Deus os convocou" para ter tantos filhos.

Dinheiro

O casal morou no Texas por muitos anos e em 2010 mudaram para a Califórnia. Na nova cidade, Anna trabalhava como dona de casa e David tinha um bom salário como engenheiro da Northrop Grumman, empresa do setor de tecnologia de defesa.

Com tantos filhos e sem ajuda financeira da mulher, a polícia acredita que as despesas ficaram superiores a renda familiar e ele precisou declarar falência duas vezes. Segundo documentos bancários, em 2011, David ganhou cerca de R$ 451 mil, mas suas despesas foram maiores em R$ 3,2 mil por mês.

Justiça

O casal é acusado de tortura e de colocarem menores de idade em situação de perigo. Eles continuam presos sob fiança de cerca de R$ 29 milhões cada um.

De acordo com o chefe de polícia do condado de Riverside,Greg Fellows, apesar da investigação ter iniciado agora, ainda não foram encontradas evidências de abuso sexual ou doença mental.