Congresso vai avaliar saída de presidente da África do Sul

O Congresso Nacional Africano (CNA) se reuniu ontem para debater a saída do presidente da África do Sul, Jacob Zuma, do cargo. O novo líder do partido, Cyril Ramaphosa, favorito para substituí-lo, prometeu uma decisão hoje para hoje. A cúpula do CNA se reuniu a portas fechadas em um hotel de Pretória, às 14 horas (horário local, 10 horas de Brasília), com o futuro do...