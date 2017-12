Congresso aprova uso medicinal da maconha

O Senado do Paraguai aprovou o uso medicinal da maconha e criou um programa nacional para a pesquisa médica e científica da erva. O projeto de lei aprovado pelo Congresso cria um sistema patrocinado pelo Estado para importar sementes e cultivar a planta, decisão que segue outros países da América Latina.

O Paraguai autorizou a importação do óleo de cannabis em maio, sob controle do Ministério da Saúde, e a nova decisão foi celebrada por pacientes e seus parentes por tornar o produto mais facilmente disponível. “Com esta lei, se abrem as portas para estudos que permitam obter os benefícios da maconha como medicamento alternativo em casos de epilepsia e esclerose, entre outros”, disse o senador Eber Ovelar, autor do projeto.

A lei, que deverá ser firmada pelo presidente Horacio Cartes, permite a pacientes previamente inscritos o acesso gratuito ao óleo de maconha e a todos os derivados, desde que observem as exigências. A Direção Nacional de Vigilância Sanitária ficará encarregada da aplicação das medidas de saúde, cabendo à Secretaria Nacional de Combate às Drogas a supervisão das atividades de pesquisa, e à Secretaria Nacional de Qualidade e Saúde Vegetal o controle da produção da maconha.

Peru, Chile, Argentina e Colômbia já possuem leis que descriminalizaram a maconha para uso medicinal. O Uruguai legalizou totalmente a plantação e a venda de maconha para uso indiscriminado.