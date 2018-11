Mundo Congresso americano ameaça Facebook de regulamentação em 2019 Deputado democrata, que deve assumir a presidência do comitê antitruste da Câmara dos Deputados, disse que autorregulamentação da rede social não é confiável

O deputado democrata David Cicilline, cotado para ser o próximo presidente do comitê antitruste da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, disse nesta quarta-feira, 14, que a autorregulamentação do Facebook não é confiável e que o Congresso americano precisa tomar medidas contra a empresa. Por meio de uma publicação em seu perfil no Twitter, o parlamentar coment...