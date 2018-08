Mundo Congo: sobe para 13 o número de casos confirmados de ebola; três mortes A Organização Mundial da Saúde alertou que este novo surto do vírus mortal na província de Kivu do Norte representa um desafio especial, já que a região é uma "zona de guerra"

O Ministério da Saúde do Congo informou que o número de casos confirmados em um novo surto do vírus Ebola subiu para 13, incluindo três mortes. A Organização Mundial da Saúde alertou que este novo surto do vírus mortal na província de Kivu do Norte representa um desafio especial, já que a região é uma "zona de guerra" com vários grupos armados ativos. A cidade ...