Mundo Congo: eleições presidenciais são adiadas por incêndio em urnas e provocam crise A oposição diz que os adiamentos são uma forma do atual presidente se manter no poder

A Comissão Eleitoral da República Democrática do Congo adiou para o dia 30 as eleições presidenciais marcadas para o domingo. O órgão se declarou "tecnicamente incapaz" de organizar a votação após um incêndio destruir 80% das urnas. O atual presidente, Joseph Kabila, sucedeu ao pai, Laurent-Désiré Kabila, assassinado em 2001. Em 2016, quando deveriam ocorrer as ele...