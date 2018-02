Confronto em mina de ouro ilegal na Venezuela deixa 18 mortos

Funcionários do governo venezuelano informam que pelo menos 18 pessoas foram mortas em uma mina de ouro ilegal na parte sul do país, durante confrontos com forças de segurança que procuram assumir o controle da área.

O confronto foi confirmado hoje por um oficial do exército que falou sob condição de anonimato. Segundo o funcionário, o confronto aconteceu no sábado, quando o exército viajou para a mina de Cicapra depois de receber informações de que uma gangue armada estava ameaçando mineiros na área. Foram apreendidas quatro fuzis, granadas e várias armas de fogo leves.

Os detalhes do incidente não foram divulgados, embora as autoridades tenham informado que nenhum soldado estava entre os mortos. Fonte: Associated Press.