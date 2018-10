Mundo Confronto de palestinos e Israel causa novas mortes Governo israelense confirma que abriu fogo após cerca de 14 mil pessoas se reunirem em protestos em diferentes pontos da fronteira

Seis palestinos morreram em confrontos com forças israelenses na Faixa de Gaza ontem, informou o Ministério da Saúde de Gaza. Quatro deles estavam a leste do campo de refugiados de Al-Bureji, no centro do território, e outros dois estavam perto de Rafah, no sul. Os seis homens tinham entre 17 e 29 anos.Em resposta aos protestos, o ministro israelense da Defesa, Avi...