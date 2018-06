Mundo Confeiteiro vence batalha judicial por ter se negado a fazer bolo para casamento gay nos EUA Suprema Corte do país respaldou Jack Phillips, proprietário da Masterpiece Cakeshop, sua padaria em Denver, que se negou a servir casal homossexual; apesar de caráter insólito, caso tem grandes implicações para a sociedade americana

A Suprema Corte dos Estados Unidos concedeu nesta segunda-feira, 4, uma vitória a um confeiteiro cristão do Estado do Colorado que se recusou a fazer um bolo de casamento a um casal gay por motivos religiosos. Por um placar de 7 x 2, os juízes discordaram da Comissão de Direitos Civis do Colorado pela maneira como esta tratou das queixas contra Jack Philli...